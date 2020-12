Cidade 10/12/2020 10:06 Midianews Grupo traficava droga em caixões de supostos mortos por Covid, operação é deflagrada em MT, DF e mais 2 estados Foto: Reprodução A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (10) a Operação Caixão para combater uma organização criminosa que usava caixões funerários para transportar drogas. A ação ocorre em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Entre os alvos, há um morador de Campo Verde. Participam da ação mais de 40 policiais federais, que cumprem 14 mandados judiciais expedidos pela 2ª Vara Criminal de Jataí (GO), sendo quatro mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão. Além de Campo Verde, a operação está sendo realizada nas cidades de Porangatu (GO), Rio Verde (GO), Ponta Porã (MS) e Brasília (DF). A investigação teve início em junho deste ano a partir da prisão em flagrante em Jataí de uma pessoa, atuando como mula do tráfico, transportando 287 kg de maconha dentro de dois caixões funerários, os quais estariam supostamente carregados com vítimas de Covid, quando se deslocava de Ponta Porã, local de aquisição da droga, à cidade de Goiânia (GO). Com a quebra do sigilo bancário e a interceptação telefônica dos suspeitos, identificou-se os supostos vendedores, compradores e demais envolvidos. Os compradores estariam presos no presídio de Aparecida de Goiânia (GO), tendo providenciado o transporte da droga através de um motorista free lancer da funerária utilizada para despistar eventual abordagem policial. Os investigados irão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, podendo pegar mais de 15 anos de prisão. O nome da operação faz referência à apreensão de droga dentro de caixões funerários, os quais estariam carregados com supostas vítimas de COVID. Será realizada coletiva de imprensa, às 10h, na Delegacia da Polícia Federal de Jataí/GO, localizada na Rua Miranda de Carvalho, 2478, Setor Epaminondas.

