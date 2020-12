Cidade 11/12/2020 07:10 Assessoria de Imprensa Águas Alta Floresta realiza pesquisa de satisfação Avaliação feita pela comunidade contribui com a identificação de pontos de melhoria na prestação dos serviços de saneamento básico Menos de cinco minutos. Este é o tempo necessário para que a comunidade avalie, por e-mail ou SMS, os serviços prestados pela concessionária de saneamento do município. Isso é possível porque a Águas Alta Floresta, empresa do Grupo Iguá, envia, semanalmente, pesquisa eletrônica aos clientes que acessaram os canais de atendimento da empresa. Os resultados são utilizados na escolha de medidas que colaborem com a manutenção da excelência no esgotamento sanitário e no abastecimento de água. Por meio da metodologia NPS (Net Promoter Score - nota média de indicação), a companhia de água e esgoto consegue obter indicadores referentes à eficiência operacional e à qualidade no atendimento. Na avaliação do gerente operacional Christopher Alves, o diálogo com o cliente é fundamental à prestação dos serviços, por indicar pontos de melhoria e sugerir ações positivas que podem vir a ser implementadas pela empresa. “O fortalecimento do relacionamento com o cliente, a partir da escuta ativa e feedback da pesquisa de satisfação, amplia a eficiência da prestação dos serviços. O saneamento básico faz parte da vida das pessoas. Atender bem é nossa obrigação e maior motivação”, destaca. Cadastro atualizado - Para responder é importante que o cliente esteja com o seu cadastro em dia junto à Águas Alta Floresta. A atualização dos dados poderá ser feita presencialmente, na loja de atendimento, ou pelos canais virtuais (confira abaixo). A pesquisa de satisfação é enviada para quem acessou a concessionária em busca de serviços ou informações. “Convidamos a população avaliar nosso atendimento. É muito importante que os clientes respondam ao e-mail ou à mensagem de celular (SMS). O procedimento é rápido e os resultados geram melhorias em curto, médio e longo prazos ao saneamento da nossa cidade”, finaliza Alves. Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá é uma companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – por meio de 18 operações que, somadas, beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2020, a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A companhia foi eleita, em 2019, pelo terceiro ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.iguasa.com.br.

Voltar + Cidade