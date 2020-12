Cidade 12/12/2020 05:52 Águas Alta Floresta realiza melhorias na rede de abastecimento A Águas Alta Floresta, empresa do grupo Iguá Saneamento, realizará neste domingo, 13 de dezembro, obras de melhoria na rede de abastecimento e manutenções programadas na Estação de Tratamento de Água (ETA) e Reservatório Apoiado (RAP). As medidas operacionais ocorrerão de maneira simultânea para o menor impacto ao cidadão altaflorestense.

Para que o procedimento de interligação das novas tubulações seja realizado, se faz necessária a suspensão momentânea no abastecimento pela rede pública de saneamento. A parada programada ocorrerá das 6h às 10h e o fornecimento de água tratada deverá ser retomado a partir das 15h com a pressurização da rede. O foco é aperfeiçoar o serviço de água, com mais pressão na rede, aos moradores dos bairros Primavera e Oliveiras.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) passará por manutenção programada na rede de energia elétrica das 6h às 7h da manhã. Já o sistema elétrico de bombeamento do Reservatório Apoiado – CR2 também iniciará a sua manutenção das 4h às 8h da manhã. Durante os serviços, o abastecimento aos bairros atendidos estará temporariamente suspenso. (veja lista abaixo).

A concessionária solicita o apoio da comunidade com a atenção à reservação individual residencial de água e o consumo consciente e moderado, evitando desperdícios.

A Águas Alta Floresta observa que, concluído o procedimento de engenharia, o abastecimento de água será retomado com a devida pressurização da rede, restabelecendo gradativamente a chegada da água às torneiras.

SERVIÇO:

Confira os bairros atendidos pela ETA:

Setor G, Vila Verde, Setor H, Setor J, Almeida Prado, Rosa dos Ventos, Amarilis, Florata, Araras, Parque dos Lagos, Universitário, Oitis, Tropical, Mirante do Lago, Oliveiras e Primavera.

Confira os bairros atendidos pelo RAP CR2:

Setores A, B, C, D, E, F, RI, Boa Nova, Ypê, Begônias, Nova Floresta, Santa Maria, São José Operário, Bom Jesus, Novo Horizonte, Camélia, Sol Nascente e Jardim Perimetral, Flamboyant, Recanto da Amazônia, Recanto dos Pássaros e Vale do Sol.

