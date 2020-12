Cidade 12/12/2020 06:07 Estância Bahia promove 12º leilão pela vida em prol do HCANMT A Estância Bahia Leilões realiza no próximo dia 19 de dezembro (Sábado), a 12º edição do “Leilão Pela Vida”. O evento tem caráter beneficente e toda a verba arrecadada com as doações, que são transformadas em lotes, é destinada para o Hospital de Câncer de Mato Grosso. O evento será online com transmissão ao vivo pelo Canal Terra Viva e Aplicativo EBL/WEB.

“É uma ação espontânea que temos muito orgulho em realizar. Sabemos que o HCanMT tem uma demanda grande de atendimento, e isso gera complicações financeiras. Então, com a ajuda de amigos de todas as regiões, reservamos uma data de nossa programação especialmente para o Leilão pela Vida. Esperamos, mais uma vez, conseguir nossos objetivos e colaborar dentro das nossas possibilidades com a missão de ajudar a salvar vidas”, declara o Diretor da Estância Bahia Leilões Maurício Tonhá.

Segundo a Diretora Administrativa do Hospital de Câncer, Silvia Negri, mesmo em meio à pandemia o HCanMT continua com os atendimentos. “Em 2020 foram mais de 60 mil pessoas beneficiadas em vários procedimentos. Os casos de câncer, infelizmente, não param e os custos são altos. Para continuarmos prestando atendimento, precisamos da ajuda de todos. O Leilão promovido pela Estância Bahia é muito importante e a parceria tem dado certo. O valor repassado com a arrecadação no remate tem feito a diferença para nós nessa luta diária de salvar vidas”. Serviço:

12º Leilão Pela Vida/Hospital de Câncer de Mato Grosso

Data: 19 de dezembro (Sábado)

Hora: 20h30 (Brasília)

Informações, doações e lances (65)2121-6700 ou

