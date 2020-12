Cidade 14/12/2020 11:37 Hugo Fernandes I Assessoria Associação dos Hotéis de MT elege nova diretoria O empresário do setor hoteleiro, Gerson Honório da Silva, do DeVille Prime de Cuiabá, assume a presidência da entidade tendo como uma de suas principais missões à busca por soluções para o enfrentamento da crise no setor gerada pela pandemia. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso (ABIH-MT) elegeu e deu posse, neste sábado (12), à nova diretoria para o biênio 2020/22. Quem assume a presidência da entidade é o executivo do setor hoteleiro, Gerson Honório da Silva, do DeVille Prime de Cuiabá, que terá como uma de suas principais missões à busca de soluções para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia da Covid-19. Gerson Honório assume o comando da entidade em substituição ao empresário Jack Abboudi, do Abboudi Hotel, delegado da ABIH-Nacional e membro do Conselho Consultivo. “Quando assumi a presidência há dois anos, o fiz com a missão de atender os anseios dos associados. Tenho certeza de que o Gerson seguirá dando voz aos nossos membros, especialmente aos donos de pousadas e hotéis pequenos”, assegura. Sétimo presidente a assumir o comando da entidade em Mato Grosso, Gerson também tem como missão o fortalecimento do relacionamento interinstitucional, unindo forças às associações e sindicatos que fazem parte mesma cadeia de interesses. Exemplo disso é o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos de Mato Grosso (ABEOC), Joelcirney Klimaschewsk, que prestigiou o evento de posse da nova diretoria. “Buscamos o fortalecimento desse mercado de eventos e turismo tanto como a ABIH-MT. Não vamos deixar que fechem nossos hotéis e que proíbam de fazer nossos eventos. Depois do que presenciamos nesta eleição municipal, não podemos deixar que joguem a responsabilidade pela pandemia para nós. Sabemos trabalhar seguindo todos os protocolos de segurança. Mais do que isso, somos competitivos e temos capacidade de promover grandes eventos. Estamos juntos com ABIH”, sacramentou Joelcirney. Outra meta de Gerson é trabalhar pela consolidação do destino, unificando roteiros com as operadoras de turismo. “Além disso, queremos contribuir com disseminação de uma filosofia de trabalho pautada na gestão de resultados ampliando a produtividade por meio da capacitação e qualificação de mão de obra. Num outro caminho, queremos diversificar a matriz energética e baratear os custos de energia elétrica, para fazer mais gastando menos”, concluiu. Nova Diretoria Presidente Gerson Honório da Silva Vice-presidente Alex Vieira de Jesus Diretora-secretária Liliane Alcântara Diretor Financeiro Sérgio Ferreira Diretor de Operações Pablo Rafael Barbosa Diretor Regional Bruno Delcaro 1ᵒ Membro do Conselho Fiscal Bruno Colombo 2ᵒ Membro do Conselho Fiscal Jair Mariano 3ᵃ Membro do Conselho Fiscal Adriana Masson Suplentes do Conselho Fiscal 1ᵒ suplente do Conselho Fiscal Adriane Gonçalves Antunes 2ᵒ Suplente do Conselho Fiscal José Ricardo Grunvald Haraoui 3ᵒ Suplente do Conselho Fiscal Genivaldo Estevam Delegados Regionais Luciana Lobo Sonia Bezerra Maristela Reis Frizon Delegados da ABIH-Nacional Jack Abboudi Sátiro Caldeira José Ricardo Furtado Bruno Colombo Conselho Consultivo 1ᵒ Membro do Conselho Consultivo Gerson Honório 2ᵒ Membro do Conselho Consultivo Jack Abboudi 3ᵒ Membro do Conselho Consultivo Bruno Delcaro 4ᵒ Membro do Conselho Consultivo Antônio Roberto Cortêz

Voltar + Cidade