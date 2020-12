Sorteio especial de Natal terá 5.144 milhões de bilhetes concorrendo

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizará na próxima quinta-feira (17.12) o sorteio especial de Natal do Programa Nota MT. O sorteio será feito na sala de reuniões Garcia Neto, no Palácio Paiaguás, a partir das 9 horas. Nele serão sorteados cinco prêmios de R$ 50 mil.

Este será o 16º e último sorteio no ano do Programa Nota MT e terá 5.144.956 bilhetes concorrendo, gerados a partir dos documentos fiscais e bilhetes de passagem eletrônicos emitidos entre os dias 1º de setembro a 30 de novembro. Nos 15 sorteios deste ano, sendo 12 mensais e 3 especiais (Carnaval, São João e Primavera), 11.945 consumidores foram premiados e distribuídos cerca de R$ 8,5 milhões em dinheiro.

“É com muita alegria e satisfação que chegamos ao Sorteio Especial de Natal do Programa Nota MT. Mesmo com a paralisação dos sorteios por um breve período, contamos com a colaboração das pessoas exercendo o seu papel de cidadão e pedindo a nota fiscal. Dessa forma, premiamos os usuários e entidades sociais e ainda disseminamos a educação fiscal. Cumprimos o nosso papel e estamos prontos para ampliarmos o Programa Nota MT em 2021, com novos objetivos e ferramentas”, afirma José Humberto Holanda, coordenador do Programa Nota MT.

Objetivos sociais

Desde sua criação, em junho do ano passado o Nota MT beneficiou cerca de 200 entidades sociais e filantrópicas de 57 dos 141 municípios de Mato Grosso. As instituições foram indicadas pelos contribuintes premiados em todos os sorteios já realizados pelo programa. As entidades recebem 20 por cento do valor pago aos ganhadores. No total, foram pagos mais de R$ 1.75 milhão em prêmios somente para as entidades. A Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (ACCC), entidade mais indicada pelos sorteados, com R$ 484.600 mil em prêmios no total, já incluído o sorteio de novembro que vai ser pago no próximo mês.

Como funciona

Para concorrer aos prêmios, além de pedir o CPF na nota fiscal e nos bilhetes de passagem eletrônico, é preciso fazer o cadastro no Programa Nota MT. O cadastramento é fundamental para garantir a participação do consumidor em todos os sorteios e receber a premiação.

Os sorteios são realizados com base na Loteria Federal e cada prêmio corresponde a um bilhete eletrônico, gerado a partir de cada nota fiscal, ou BPE com o CPF inserido. Dessa forma, a mesma pessoa pode ganhar mais de um prêmio no mesmo sorteio ou ser contemplada em vários sorteios.

O prazo para pagamento do prêmio, estipulado por lei, é de 90 dias contados do momento da regularização da situação do ganhador.