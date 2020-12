Cidade 16/12/2020 06:07 Detran-MT informa descredenciamento de clínica médica O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) informa que as clínicas Perimetran das cidades de Cuiabá e Várzea Grande formalizaram, nesta terça-feira (15.12), o pedido de descredenciamento junto ao órgão. Cidadãos que estão com processos de habilitação ou renovação de CNH em andamento e que iriam realizar o exame de saúde nessas clínicas, devem mandar um e-mail ao endereço: cnhdigital@detran.mt.gov.br, informando o nome completo, CPF e número do Renach, para indicação de nova clínica para realização dos exames e continuidade do processo. A clínica em questão é credenciada ao Detran, com gestão própria, e já havia sido notificada anteriormente e também teve a suspensão das atividades por prestar atendimento sem agendamento e não atender as medidas de segurança e saúde na prevenção a disseminação do novo coronavírus. Além disso, a clínica também não mantinha em funcionamento os seus canais de contato.

