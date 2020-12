Cidade 16/12/2020 10:53 NUCOM PRF MT PRF apreende agrotóxico oriundos do Paraguai em Sorriso/MT O condutor também transportava Anabolizante Animal de origem Argentina. Foto: Divulgação Na madrugada do dia 16 de dezembro por volta das 00 hora e 20 minutos, na BR 163 em Sorriso/MT, a equipe PRF realizou a fiscalização de um caminhão conduzido por um homem de 60 anos, transportando 3.600 quilos de agrotóxico. Quando realizado a conferência da carga o condutor informou que “havia carregado o fertilizante foliar em Sapezal e levaria para fazer entrega em Claudia e Marcelândia”. A equipe percebeu que existia algo estranho na forma de acondicionamento da carga e inconsistências nas notas fiscais. Após pesagem das embalagens, verificou-se que possuíam pesos divergentes; ao abri-las identificou-se em seu interior um produto granular, o que não é padrão para fertilizante foliar e sim de apresentações típicas de venenos oriundo do Paraguai. No interior do veículo foi encontrado uma caixa com 22 frascos de 500 ml de anabolizante vitaminado para Bovinos/Equinos de origem argentina. Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: Contrabando e Comercializar produto patenteado sem autorização do titular da patente. O Condutor e os produtos apreendidos (240 caixas de Agrotóxico e 22 frascos de Anabolizante Animal) foram levados à Policia Federal de Sinop/MT.

