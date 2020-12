Cidade 16/12/2020 15:48 PRF prende mulher que transportava drogas em ônibus na BR 364 A prisão foi feita nas redondezas de Cuiabá Na tarde do dia 15 de dezembro, no KM 387 da BR 364, durante procedimento de fiscalização do Grupo de Operações com Cães da 1ª Delegacia da PRF/MT, foi realizada abordagem em um ônibus com destino a Londrina/PR. Iniciadas as entrevistas aos passageiros, foi percebido pela equipe que uma passageira estava excessivamente nervosa, inclusive com as mãos trêmulas, despertando assim maior desconfiança por parte dos policiais. Foi solicitado que a senhora apresentasse sua bagagem de mão que estava embaixo da poltrona. Ao abrir a bolsa a equipe localizou o volume de 03 tabletes de Crack. Os policiais pediram para a passageira descer do ônibus e perguntaram se ela possuía outras bagagens no compartimento inferior do veículo. A equipe então utilizou o cão farejador da PRF para identificar se havia mais drogas em outras malas. O cachorro conseguiu localizar outros dois volumes sem formato definido contendo a mesma substância encontrada anteriormente, totalizando a quantidade de 5 kg de Crack. A passageira recusou-se a responder novos questionamentos feitos pelos policias. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal para as demais providências pertinentes.

