Cidade 18/12/2020 09:31 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Homem é encontrado sem vida em perimetral ao lado de moto na madrugada Foto: Reprodução Um caso de morte acidental passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta após um homem de 56 anos (nome não informado) ser encontrado sem vida na madrugada desta sexta-feira (18). O caso foi registrado pela Polícia Militar após ser acionada pelo Corpo de Bombeiros. Conforme registro, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 03h da manhã por transeuntes que informavam que havia um homem caído ao lado de uma motocicleta na perimetral auxiliar Telles Pires. No local a guarnição constatou que o homem estava sem sinais vitais, acionando então a autoridade policial. O homem estava com o capacete na cabeça, sem ferimentos aparentes, caído ao lado de uma motocicleta CG Titã de cor verde. A Polícia Militar promoveu o isolamento do local e acionou a Polícia Judiciária Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC). As causas da morte passam a ser investigadas.

