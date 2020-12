Alta Floresta: Menor é apreendido por tráfico de drogas

O menor infrator foi apreendido pela Força Tática na noite desta sexta-feira (18) em Alta Floresta com uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína e pouco mais de R$ 300 em moeda corrente. A mãe do menor acompanhou o registro da ocorrência e a condução à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

O menor foi abordado durante rondas rotineiras da Força Tática no bairro Vila Nova. Ao adentrar em uma rua o menor foi avistado apoiado em uma motoneta e ao notar a presença da guarnição dispensou um objeto, diante a atitude do menor, a guarnição o abordou, no chão foi encontrada uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, com o menor a quantia de R$ 320,00 em moeda corrente.

Ao realizar a checagem, foi constatado que o menor possui várias passagens. Diante os fatos o menor foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar para a confecção da ocorrência de tráfico de drogas.