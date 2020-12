Cidade 26/12/2020 06:30 Campo Verde inaugura sistema de monitoramento por câmeras OCR É o primeiro município do estado 100% interligado ao CIOSP Foto: Divulgação Um sistema de monitoramento com tecnologia OCR de ponta começou a funcionar em Campo Verde, a 133 km de Cuiabá. O sistema é composto por quatro pontos de monitoramento instalados nas rodovias federais e estaduais que cruzam o município. Pioneira na iniciativa de criar um projeto 100% interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Mato Grosso – CIOSP, a cidade investe em uma ferramenta que tem contribuído significativamente para reduzir os índices de criminalidade em diversas regiões do país, especialmente em nosso estado. A tecnologia OCR (Optical Character Recognition ou Leitores Ópticos de Caracteres) é de alta precisão e pode identificar fabricantes, modelos, placas de veículos e outros detalhes, mesmo sendo conduzidos em altas velocidades. “O projeto que estamos inaugurando leva não só mais segurança para os nossos cidadãos, mas, também, atrai para Campo Verde empresas interessadas em se instalarem em um município que ofereça mais segurança. Recentemente uma grande empresa de logística sinalizou de forma positiva a investir em nossa cidade quando tomou conhecimento do projeto. Isso mostra que estamos no caminho certo”, declarou o prefeito Fábio Schroeter. “Esse sistema poderá ser ampliado com a instalação de mais câmeras em outros locais e com isso o roubo de veículos vai chegar a quase zero”, explicou. “Parcerias como esta são fundamentais para levar segurança à população. O videomonitoramento é uma importante ferramenta que, aliada ao policiamento ostensivo e ao trabalho de inteligência, traz resultados positivos não só na região metropolitana, como também no interior do estado” explicou o secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp-MT, coronel PM Victor Fortes. O tenente coronel Anderson Luiz da Silva, da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, reforçou que a tecnologia implantada pela Ausec utiliza inteligência artificial que é de extrema importância no combate à criminalidade. “É uma ferramenta para o policial, seja civil ou militar poder executar suas funções”, comentou. Silva explicou que pela tecnologia um veículo suspeito pode ser monitorado a distância e no caso de um assalto, por exemplo, os suspeitos podem ser presos em flagrante. “Campo Verde deu um importante passo ao promover o aumento da segurança, o que deixa a cidade mais preparada para seu desenvolvimento, comentou Wagner Figueiredo, diretor da Ausec, empresa responsável pela instalação. “Outros municípios, bem como o setor privado podem investir na tecnologia para contribuir de forma efetiva no enfrentamento da criminalidade”, finalizou. A inauguração do Sistema de Câmeras OCR foi realizada às margens da MT-140 e fez parte de uma série de inaugurações que a atual administração está realizando. Campo Verde - Com apenas 32 anos de história, o município de Campo Verde vem crescendo e desenvolvendo nos últimos anos. A vocação para o agronegócio, principalmente com algodão, soja, milho e pecuária, aliada a um bom turismo, com atrações naturais tão exuberantes quanto a vizinha Chapada dos Guimarães, vem atraindo investidores e pessoas em busca de melhor qualidade de vida. Com mais de três mil empresas, os trabalhadores campo-verdenses estão distribuídos no comércio (53%), serviços e manutenção (22%), indústria (10%) e agronegócio (15%). Há menos de duas horas de Cuiabá, a cidade de 42 mil habitantes ainda é pequena em população, mas a proposta de ampliação do Distrito Industrial aponta que o desenvolvimento não para.

Voltar + Cidade