Cidade 28/12/2020 09:10 Lidiana Cuiabano Detran-MT Detran moderniza as etapas para obtenção da CNH em Mato Grosso Foto: Carolina Alonso No ano de 2020, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) deu um importante passo informatizando e modernizando as etapas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As aulas teóricas ministradas nas autoescolas passaram a ser monitoradas de forma eletrônica pelo Detran-MT através do reconhecimento facial e biometria do candidato e instrutor. As aulas também são filmadas, para constatar a efetiva participação do aluno e coibir possíveis fraudes. Para as aulas práticas foi implantado o sistema de telemetria nos veículos de todos os Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso, totalizando 300 autoescolas. O sistema permite o monitoramento das aulas de direção veicular utilizando a validação por foto e biometria do instrutor e candidato, além de localizadores de GPS instalados nos veículos das autoescolas para constatar o percurso realizado pelo aluno. Já para a realização da prova teórica digital, o Detran-MT adquiriu 300 novos computadores e leitores biométricos que foram instalados em todas as unidades de Cuiabá, Várzea Grande e interior do Estado, otimizando tempo e recurso público com a impressão de provas manuais. Dessa forma, o Detran sai da era do papel para aplicação dos exames de maneira informatizada, mais rápida e segura, aumentado em 290% a quantidade de provas aplicadas no Estado. Antes, 22 Ciretrans aplicavam a prova teórica de forma digital. Agora, serão 63. “Um dos focos do Detran com a modernização dos sistemas é dar maior segurança e transparência em todas as etapas do processo para a obtenção desse documento tão importante que é a CNH”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos. Banca examinadora Uma das maiores cobranças da população ao Detran-MT, que vinha especialmente do interior do Estado, era quanto à celeridade na aplicação das provas práticas de direção. Muitos municípios precisavam aguardar até 90 dias para que a equipe da banca examinadora se deslocasse de Cuiabá e chegasse a essas cidades para a aplicação dos testes. Para reduzir essa espera, o Detran-MT capacitou 144 servidores que já reforça o quadro da banca examinadora em todo Estado, aumentando em 675% a aplicação das provas práticas de direção em Mato Grosso. Com isso, o Detran-MT passou de quatro para 27 bancas fixas, alcançando 38 municípios. O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, diz que o reforço da banca examinadora faz parte do projeto de melhoria do Detran-MT na formação de condutores no Estado. “Dessa forma, proporcionamos maior autonomia ao interior do Estado com a descentralização do serviço, dando mais agilidade na etapa final para a obtenção da CNH”, completou.

