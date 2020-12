Cidade 28/12/2020 17:31 Alecy Alves | Secom-MT MT - PM prende homem dirigindo com garrafa de cerveja na mão O suspeito conduzia um Fiat Uno e foi flagrado, conforme narrativa da equipe da PM, no momento em que manobrava volante com uma mão e com a outra levava a garrafa de cerveja à boca Em Nobres (a 146 km de Cuiabá), policiais do 7º Batalhão prenderam um homem de 21 anos que dirigia enquanto bebia cerveja. A prisão ocorreu na tarde de domingo (27.12), por volta das 15h, bairro Jardim Petrópolis. O suspeito conduzia um Fiat Uno e foi flagrado, conforme narrativa da equipe da PM, no momento em que manobrava volante com uma mão e com a outra levava a garrafa de cerveja à boca. Ao lado dele, como passageira, havia uma mulher, de 21 anos, que seria sua namorada e que também ingeria cerveja. No solo do veículo os policiais localizaram mais duas cervejas geladas, porém fechadas. Sob o banco do motorista foi encontrado uma porção de maconha, enquanto sobre o painel havia um cigarro da mesma substância, porém parcialmente consumido. O suspeito e o material apreendido com ele foram levados para a delegacia de Polícia Judiciária. Ele pode responder por condução de veículo automotor sob influência de álcool e consumo de substância psicoativa.

