Cidade 31/12/2020 05:51 Mato Grosso tem 20 mortes em 24h e passa dos 4,5 mil óbitos Mato Grosso notificou 20 mortes nas últimas 24 horas de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desta quarta-feira (30). Dados do balanço apontam que com a atualização o estado passa a contabilizar 4.506 óbitos. Segundo o balanço, foram registradas 1.142 novas infecções pelo vírus neste novo boletim. Assim, Mato Grosso notificou 179.710 casos desde o início da pandemia. A alta dos números da doença tem se intensificado nos últimos dias, sobretudo com a aproximação das festas de fim de ano. Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande seguem sendo as cidades mato-grossenses líderes em casos de covid-19. Porém, os municípios do interior ainda são os primeiros com maiores taxas de mortalidade pela doença. A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) é de 46,9%, enquanto de leitos de enfermarias é de 24%. Ambos os índices dizem respeito à ocupação total, seja por pacientes com covid-19 ou outras condições clínicas. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 7,5 milhões de casos da doença já foram notificados. Deste montante, em cerca de 192,6 mil ocorrências as vítimas não resistiram e morreram por conta de complicações.

