Cidade 05/01/2021 10:16 Campanha Ano Novo Vida Nova chega à reta final em Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta sta é a última semana da Campanha Ano Novo Vida Nova da Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta (CDL Alta Floresta). A superpromoção irá sortear nesta sexta-feira, dia 8 de janeiro, mais de R$ 100 mil em prêmios. Consumidores ainda podem concorrer à premiação comprando nas lojas participantes, basta preencher o cupom e depositar nas urnas da campanha. Somente em Alta Floresta são mais de 100 empresas participando. Em Carlinda e Paranaíta a campanha também movimenta o comércio e aquece as vendas. Nesta edição da campanha, a maior já realizada pela CDL Alta Floresta, foram confeccionados mais de 830 mil cupons. O objetivo principal da Campanha Ano Novo Vida Nova é fomentar as vendas e aquecer o giro financeiro no comércio. A promoção é, há muitos anos, um dos principais incrementos substanciais para o comércio por atrair um maior número de consumidores. O sorteio acontecerá nesta sexta-feira, às 15 horas, no Auditório Ariosto da Riva, na CDL Alta Floresta. Confira a premiação: 1º Prêmio - 01 Fiat Mobi 1.0 0 km 2º Prêmio - 01 Moto YBR Yamaha 125cc 3º Prêmio - 01 Moto Honda Start 160cc 4º Prêmio - 01 TV 43' 5º Prêmio - 01 Bicicleta Aro 29 masculina 6º Prêmio - 01 Bicicleta Aro 26 feminina 7º Prêmio - 01 Geladeira Frost Free 371 litros 8º Prêmio - 01 Máquina de Lavar de 13 kg 9º Prêmio - 03 Vale compras de materiais para construção no valor de R$ 2.500,00 10º Prêmio - 03 Vale compras em supermercados no valor de R$ 1.500,00 11º Prêmio - 02 Vale compras em mercados no valor de R$ 750,00 12º Prêmio - 06 Vale compras em vestuário no valor de R$ 1.000,00 13º Prêmio - 01 Vale compras em vestuário no valor de R$ 750,00 14º Prêmio - 01 Vale compras em eletroeletrônicos no valor de R$ 1.000,00 15º Prêmio - 01 Vale compras em Ótica ou Relojoaria no valor de R$ 750,00 16º Prêmio - 01 Vale compras em utilidades domésticas no valor de R$ 750,00 17º Prêmio - 01 Vale compras em papelaria no valor de R$ 750,00 18º Prêmio - 02 Vale compras em produtos em farmácias no valor de R$ 750,00 19º Prêmio - 10 Vales compras no valor de R$ 500,00

