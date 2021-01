Cidade 07/01/2021 06:12 MT tem 2.072 novos casos em 24h, e ocupação de UTI vai a 56% A Secretaria de Saúde notificou, até a tarde desta quarta (6), 185.745 casos da doença; 23 mortes em 24h Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado da Saúde notificadas 2.072 novas confirmações de casos de coronavírus em Mato Grosso. Nesse mesmo período, foram registradas 23 mortes provocadas pela doença no Estado. A taxa de ocupação subiu e está em 56,08% para UTIs adulto e em 28% para enfermarias adulto. A Secretaria de Saúde notificou, até a tarde desta quarta-feira (6), 185.745 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (41.892), Rondonópolis (12.971), Várzea Grande (12.854), Sinop (9.886), Sorriso (8.262), Tangará da Serra (8.006), Lucas do Rio Verde (7.693), Primavera do Leste (5.858), Cáceres (4.267) e Nova Mutum (3.869). No total, até agora, foram registradas 4.619 mortes em decorrência do coronavírus no Estado. Dos 185.745 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 5.491 pessoas estão em isolamento domiciliar e 174.814 estão recuperadas. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 226 internações em UTIs públicas e 244 em enfermarias públicas. Um total de 152.828 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT). Atualmente, restam 523 amostras em análise laboratorial.

