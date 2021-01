Cidade 07/01/2021 11:14 Sesp afirma que crimes de furto reduziram em Mato Grosso Os dados são referentes ao período de janeiro a novembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019 - Foto por: Lenine Martins/Sesp-MT Mato Grosso reduziu os crimes de furtos em todas as 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps), no período de janeiro a novembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. O levantamento leva em conta os registros de Boletim de Ocorrências (BO) registrados nos 141 municípios do estado. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Superintendência do Observatório de Segurança. Em 2020, foram registrados 28.680 mil ocorrências de furto, enquanto que no mesmo período de 2019 foram 41.027 mil. A redução foi de 30%. Também nos 11 meses de 2020, o estado apresentou queda nos principais índices criminais: homicídio (-1,2%), roubo seguido de morte (-33%), roubo (-30%), roubo de veículos (-29%), furto de veículos (-21%) e tráfico e uso de drogas (-11%). Nos 141 municípios, 757 pessoas foram vítimas de homicídio. Já em 2019 somaram 766 mortes. As forças de segurança receberam no ano passado, 9.013 mil queixas de roubo (quando há violência ou ameaça). No mesmo período de 2019 foram 12.952 mil. Ainda no período de janeiro a novembro, 26 pessoas foram vítimas de roubo seguido de morte (latrocínio). No mesmo período de 2019 foram 39 casos. “O empenho das forças de segurança e o comprometimento dos profissionais foram primordiais para alcançar os resultados. A Secretaria fortaleceu a integração tanto na atividade de inteligência quando na atuação operacional entre as instituições, com ações preventivas e repressivas no enfrentamento aos principais índices criminais. Nosso objetivo é continuar ampliando as nossas ações”, enfatiza o secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel PM Victor Fortes. São cidades polos das Risp, os municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra, Juína, Alta Floresta, Vila Rica, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Água Boa, Nova Mutum e Guarantã do Norte. Veículos As ocorrências de roubo e furto de veículos reduziram 29% e 21%, respectivamente. Ao todo, 1.223 veículos, entre automóveis e motocicletas, foram roubados em 2020, contra 1.711 em 2019. Já em relação aos furtos, 1.707 veículos foram furtados no ano passado, enquanto que em 2019 somaram 2.160 unidades. A Sesp está em fase de fechamento dos dados consolidados dos 12 meses de 2020. A previsão é que seja divulgado na segunda quinzena deste mês. Fazem parte das forças de segurança a Polícia Militar (PM-MT), Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Sistema Penitenciário e Sistema Socioeducativo.

