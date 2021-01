Cidade 08/01/2021 06:35 Comissão vai investigar servidores fantasmas na Assembleia Dentro de 60 dias, grupo vai investigar supostas irregularidades no controle de frequência do Legislativo A fim de apurar denúncia da existência de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa, o presidente Eduardo Botelho (DEM) instaurou uma Comissão Especial formada por servidores da Casa. Dentro de 60 dias, o grupo deverá investigar supostas irregularidades no controle de frequência do Legislativo. A Comissão foi criada na manhã desta quinta-feira (7), durante sessão extraordinária. Integraram a Comissão o procurador-geral do Legislativo, Ricardo Riva; o corregedor-geralBruno Cardoso Leite. O ssecretário de Gestão de Pessoas, Domingos Sávio; e a secretária-geral Geral Maythana Gomes Rodrigues. Para o deputado Botelho, o servidor que não cumpre a sua carga horária deve ser demitido. “Eu não tenho fantasma, garanto pra vocês. Eu não nomeio ninguém pra ser fantasma, garanto pra vocês. Se não vem trabalhar, tem que ser demitido. É isso que eu tenho falado sempre. Então, estou criando essa comissão”, explicou. Botelho ainda alertou os demais deputados estaduais sobre o assunto e pediu para que eles formalizem denúncia, caso tenham conhecimento sobre situações desta natureza. “O único fantasma que eu conheço é daquele de gibi, outros eu não conheço. Se tiver, podem denunciar. Façam denuncia para ouvidoria da Casa, para a procuradoria, para que tomem providencias. Porque não é mais possível nos termos esse tipo de funcionários que só existem no papel”, completou o presidente da Assembleia.

