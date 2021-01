Cidade 09/01/2021 06:11 SEM AGLOMERAÇÃO: Cidadãos tem acesso a serviços do Detran-MT de forma on-line e por agendamento Os dois formatos continuam em 2021, como forma de preservar a saúde dos cidadãos e dos servidores - Foto por: Detran-MT No ano de 2020, mesmo com o cenário da pandemia do novo coronavírus, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) conseguiu manter a prestação dos serviços à população mato-grossense por meio dos serviços on-line disponibilizados no site da Autarquia e pelo aplicativo MT Cidadão, além do atendimento presencial por agendamento. Os dois formatos continuam em 2021, como forma de preservar a saúde dos cidadãos e dos servidores. Por meio on-line, o Detran contabilizou no ano passado, 7.641 pedidos de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 18.635 solicitações de trocas de CNH provisória para definitiva e 40.867 processos de renovação abertos. Este último serviço foi disponibilizado no mês de junho de 2020 por meio do aplicativo MT Cidadão. Na renovação, somente o exame médico ainda precisa de deslocamento, o restante do processo pode ser feito todo pelo aplicativo, inclusive podendo solicitar a entrega da CNH pelos correios. Na parte de veículos, o Detran disponibilizou em 2020 a impressão do Licenciamento de forma on-line, evitando o deslocamento de mais de 2 milhões de proprietários de veículos às unidades do Detran para obter o documento. “Tanto a renovação da CNH quanto o Licenciamento são serviços muito procurados pelos cidadãos de forma presencial, e agora de forma on-line proporciona maior comodidade e agilidade para os cidadãos obterem os documentos de maneira mais prática”, observou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos. Outros serviços do Detran-MT também podem ser acessados de forma on-line, no site da Autarquia (www.detran.mt.gov.br) ou pelo aplicativo MT Cidadão. São eles: consulta a informações de veículo; consulta a informações de condutor; consulta ao resultado recurso de infração; validador de documentos; agendamento de Exame Teórico; consulta a turmas de Exame Teórico; consulta a valores e taxas de serviços; extrato de multa do Detran; Permissão Internacional para Dirigir (PID) e emissão de débitos de veículos. Agendamento Atendimento por agendamento na Arena Pantanal

Créditos: Christiano Antonucci/Secom-MT Para reestabelecer o atendimento presencial em 2020, o Detran implantou, de forma inédita, o sistema de agendamento. Foram quase 500 mil pessoas atendidas ao longo do ano nos mais diversos serviços presenciais ofertados pela Autarquia em todo Estado. A modalidade de atendimento por agendamento irá permanecer em 2021 seguindo todos os protocolos de distanciamento, uso de máscara de proteção facial e álcool 70% para higienização para evitar a disseminação do contágio do COVID-19. “Reforçamos a população que sempre agende o serviço presencial desejado através do site do Detran e compareça a unidade escolhida somente no horário agendado, para evitar filas, aglomeração e exposição desnecessária ao ambiente como sol ou chuva”, frisou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos. Como agendar o atendimento Para realizar qualquer serviço presencial o cidadão deve agendar o atendimento no site oficial do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br). Na página principal, aparece uma mensagem de tela (pop up) sobre o AGENDAMENTO. O usuário deve clicar e, na página seguinte, deve preencher os campos obrigatórios com o nome completo, CPF, número de telefone fixo ou celular, e-mail para contato e escolher a unidade a qual pretende realizar o serviço, bem como a data e o horário. Para encerrar, basta confirmar “não ser um robô” e clicar em “agendar”, ao fim do cadastro. Unidades para atendimento Em Cuiabá e Várzea Grande, os cidadãos que precisam realizar serviço presencial do Detran-MT podem fazer o agendamento para atendimento na Arena Pantanal ou escolher alguma das demais unidades da Autarquia nas duas cidades. Na Arena Pantanal o atendimento pode ser agendando no período das 8h30 às 16h. Além da Arena, o Detran-MT também está com atendimento, por agendamento, os Núcleos de Atendimento do Shopping Estação, com horário das 12h às 20h; no Goiabeiras Shopping, das 12h às 20h, e na Galeria Itália Center, das 9h às 17h. Quem optar por agendar o atendimento em Várzea Grande, a 5ª Ciretran, que fica no bairro Ipase, está atendendo das 8h às 16h, com serviços de Veículos. Já no Várzea Grande Shopping estão os serviços de Habilitação, com atendimento ao público das 10h às 18h. Interior do Estado Todas as unidades do interior do Estado estão funcionando das 8h30 às 16h e somente com agendamento prévio no site do Detran-MT. Confira abaixo os serviços que podem ser feitos presencialmente por agendamento: Habilitação - Primeira habilitação; - Troca para definitiva; - Segunda via; - Renovação de CNH; - Alteração de dados; - Mudança de categoria; - Adição de categoria; - Registro de estrangeiro; - Entrega de CNH; - Emissão de Certidão de Condutor; - Indicação de condutor infrator; - Entrega de CNH recolhida; - Abertura de processos para Permissão internacional para dirigir - PID; - Entrega de PID; - Atendimentos à CFCs de Cuiabá; - Coleta de imagem (foto). Veículos - Primeiro emplacamento; - Vistoria; - Transferência de Propriedade; - Transferência de Município; - Transferência de Jurisdição; - Inclusão ou baixa de gravame; - Comunicação de Venda; - Cancelamento de Comunicação de Venda; - Alteração de Características; - Mudança de Categoria; - Substituição de Motor; - Baixas de Veículos; - Troca de placa - PIV Mercosul.

