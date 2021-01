Cidade 09/01/2021 06:37 Certidão para isenção do IPTU pode ser solicitada ao MT Prev pela internet Neste ano, além do atendimento por e-mail, será possível pedir o documento com mais facilidade, pelo aplicativo WhatsApp O Mato Grosso Previdência (MT Prev) disponibilizou o WhatsApp 3363-5300 para pedidos de certidão de não recebimento de aposentadoria e pensão por morte, utilizada para a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Como nos anos anteriores, o e-mail isencaoiptu@mtprev.mt.gov.br segue sendo uma opção para a solicitação. Para obter o documento pelo atendimento remoto é necessário enviar uma foto legível da frente, e do verso, do Registro Geral (RG) do solicitante. É necessário que o documento com foto contenha o CPF, caso não possua a informação, é preciso encaminhar também uma foto do CPF ou o documento que comprove a inscrição emitido pelo site da Receita Federal. Ao buscar o atendimento por WhatsApp, é necessário optar pela opção “6 - outros serviços”, e solicitar a declaração de nada consta para IPTU. O documento será enviado em formato digital. A declaração de nada consta atesta que não há o recebimento de benefícios pelo MT Prev, e deve ser juntado ao comprovante de renda do aposentado para a devida comprovação dos critérios de renda do pedido de isenção. O documento representa apenas a busca realizada em âmbito estadual, portanto, é necessário ainda buscar o documento na previdência federal e municipal. Atendimento por WhatsApp Pelo novo canal de atendimento pelo WatsApp 3363-5300, aposentados e pensionistas podem obter informações sobre Certidão de Tempo de Contribuição Digital (CTC), holerite, censo previdenciário, agendamento de aposentadoria, averbação de tempo de serviço, entre outros. Serviço: Solicitação de certidão de nada consta no MT Prev para isenção do IPTU WatsApp: 3363-5300 E-mail: isencaoiptu@mtprev.mt.gov.br

