Quatro cidades de MT estão entre as 100 melhores cidades para negócios agropecuários

Cuiabá é a 11ª melhor cidade do Brasil para fazer negócios no setor agropecuário. É o que aponta o estudo "Melhores Cidades para Fazer Negócios 2.0", produzido pela empresa Urban Systems para a revista Exame.

No ranking, em que as cidades recebem notas de no máximo 10 pontos, Cuiabá aparece com a com nota 3,22, Sinop com 3,101, Tangará da Serra, 2,860 e Rondonópolis com 2,818.

A primeira colocada, Juazeiro (BA), recebeu nota 3,9.

Conforme os pesquisadores, as notas mais baixas nesse ramo demonstram que, apesar de serem destaque, essas cidades não possuem um predomínio de relevância em todos os temas analisados (lavoura e pecuária). Isso porque as cidades avaliadas são apenas aquelas com mais de 100 mil habitantes, ou seja, mais urbanizadas.

Nesse ramo de negócio, Cuiabá se destaca pelo percentual de empregos com média e alta remuneração, que é de 27,21%, o maior entre os setores da economia avaliados na pesquisa (Comércio, Indústria, Mercado Imobiliário, Serviços, Agronegócios e Educação).

O crescimento de 693,32% das exportações também pesou favoravelmente nessa balança, conforme dados do Ministério da Economia.

A PESQUISA - O levantamento da Urban Systems avalia as 326 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes e monta um ranking das 100 mais atrativas para o desenvolvimento de negócios, considerando condições específicas através da metodologia de análise estatística IQM – índice de qualidade mercadológica.

Para avaliar o ambiente de negócios no setor da Agropecuária, foram levados em conta oito indicadores, além de outros ligados ao macro cenário da pandemia de covid-19, que afetou a economia de todo o mundo.

Dentre os oito indicadores estão: empregos com média e alta remuneração, crescimento da produção da lavoura permanente e da lavoura temporária, produtividade da lavoura permanente e da temporária, crescimento da produção pecuária, crescimento da exportação e saldo de empregos no setor. Com informações Diário de Cuiabá.