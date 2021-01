Cidade 10/01/2021 06:07 Alberto Vicente/Concursos no Brasil Processo seletivo Prefeitura de Guarantã do Norte abre vagas A Prefeitura de Guarantã do Norte, no estado de Mato Grosso, publicou o edital de nº 001/2021 destinado a seleção de profissionais de diversos níveis de escolaridade. A equipe da própria administração municipal é que organizará todo o processo seletivo Prefeitura de Guarantã do Norte. Os servidores que forem contratados irão substituir afastamentos legais dos titulares e também comporão cadastro de reserva com prazo de validade de um ano. São 117 vagas imediatas e dezenas de outras reservas nos seguintes cargos: Cargos de nível fundamental : Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) e Motorista Escolar;

Cargos de nível superior: Professor Pedagogia, Professor Letras, Professor Matemática, Professor Ciências, Professor História, Professor Geografia, Professor Educação Física, Professor Inglês, Professor Artes e Nutricionista. Os vencimentos chegam a R$ 113,00 por hora de aula até R$ 4.090,38 mensais. Os interessados em concorrer às vagas disponibilizadas devem realizar suas inscrições, exclusivamente pelo site da Prefeitura , clicando em "Processo Seletivo Simplificado". O período para as inscrições inicia-se dia 13 e termina dia 20 de janeiro de 2021. As inscrições para o presente certame serão gratuitas. Etapas de seleção Os candidatos serão avaliados por meio de realização de provas objetivas, comum a todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, previstas de serem aplicadas nos dias 26 e 27 de janeiro de 2021. Para ser considerado aprovado o candidato deverá obter o mínimo de 40 pontos no somatório da prova objetiva. Caso haja empate na pontuação, a classificação obedece os critérios: Possuir maior idade, dentre os(as) candidatos(as) com mais de 60 anos;

Possuir maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;

Possuir maior nota na Prova de Matemática, se for o caso;

Possuir maior nota na Prova de Conhecimentos Gerais;

Sorteio público. Para maiores informações sobre este processo de seleção, acesse o edital completo e demais atualizações no site no site da Prefeitura. Edital da seleção anterior O processo seletivo anterior da Prefeitura de Guarantã do Norte foi realizado há exatamente um ano e teve oferta dos mesmos cargos. A organização ficou por conta da SOS Assessoria e foram 120 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva.

