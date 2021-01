Cidade 10/01/2021 06:27 Seduc fará enquete para definir modelo do novo uniforme dos alunos de MT Estudantes, pais e responsáveis, profissionais da educação e sociedade em geral poderão ajudar na escolha a partir de segunda-feira (11) Os alunos da rede estadual de ensino de Mato Grosso vão receber, para o ano letivo de 2021, duas camisetas de uniforme. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai comprar 750 mil camisetas para atender a demanda. Mas o modelo do novo uniforme ainda não foi definido. A Seduc decidiu compartilhar esta decisão com toda a sociedade e, por isso, a partir de segunda-feira (11.01) será disponibilizada uma enquete no site da secretaria (www.seduc.mt.gov.br) e nas redes sociais. O modelo que tiver a maior votação será aquele que os alunos vão usar. A enquete ficará no ar até 12h de sexta-feira (15.01). A Seduc convoca alunos, pais ou responsáveis, professores, diretores e a sociedade em geral para ajudar nesta definição. As camisetas serão de malha de poliviscose, nas cores azul royal ou branca, com faixa nas cores verde e amarela. Para que não haja problema com as medidas dos uniformes, foi solicitado às escolas que informem os tamanhos necessários. Abaixo você já pode conhecer os modelos sugeridos e ir escolhendo o seu preferido. Ajude a Seduc a definir qual é a camiseta que nossos alunos vão vestir em 2021.

Voltar + Cidade