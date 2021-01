Cidade 12/01/2021 09:50 Processo seletivo da prefeitura de Matupá abre 56 vagas Prefeitura Municipal de Matupá, no estado de Mato Grosso, anuncia novo edital n° 001/2021 de processo seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias. O processo seletivo Prefeitura de Matupá abre 56 vagas de níveis fundamental, médio e superior. O certame está sendo organizado pela própria administração. Confira as oportunidades a seguir! Vagas no processo seletivo Prefeitura de Matupá Nível superior Cargos Quantidade de vagas Remuneração Enfermeiro 02 + CR R$ 3.904,25 Odontólogo 01 R$ 4.282,66 Nutricionista CR R$ 3.904,25 Professor de Educação Infantil 13 + CR R$ 1.586,40 Professor Séries Iniciais 04 R$ 1.586,40 Professor de História CR R$ 1.586,40 Professor de Português 01 R$ 1.586,40 Farmacêutico CR R$ 3.904,25 Fonoaudiólogo CR R$ 1.952,13 Bioquímico 01 R$ 1.952,13 Psicólogo 01 R$ 3.904,25 Assistente Social CR R$ 2.928,19 Nível médio Cargos Quantidade de vagas Remuneração Técnico em Radiologia 01 R$ 1.554,19 Técnico em Enfermagem 02 R$ 1.554,19 Auxiliar de Consultório Dentário 03 R$ 1.163,77 Agente de Combate às Endemias 02 R$ 1.323,93 Técnico em Laboratório 02 R$ 1.554,19 Auxiliar de Creche 04 R$ 1.048,13 Agente Administrativo Escolar 01 R$ 1.048,13 Nível fundamental Cargos Quantidade de vagas Remuneração Manutenção e Limpeza 04 + CR R$ 1.048,13 Nutrição Escolar 01 + CR R$ 1.048,13 Recepcionista CR R$ 1.106,71 Motorista Transporte Escolar 01 + CR R$ 1.860,52 Agente de Serviços Públicos 03 R$ 1.051,14 Auxiliar de Serviços Gerais 08 R$ 1.051,14 Motorista de Veículos Leves CR R$ 1.228,33 Motorista de Veículos Pesados CR R$ 1.860,52 Operador de Máquina Pesadas 1 CR R$ 1.555,69 Operador de Máquina Pesadas 2 CR R$ 3.799,13 Cozinheiro 01 + CR R$ 1.106,71 Inscrições do processo seletivo Prefeitura de Matupá - MT Os interessados devem realizar suas inscrições, exclusivamente via internet, no período de 21 de janeiro até às 23h do dia 29 de janeiro de 2021. Para isso é necessário acessar o site da Prefeitura de Matupá e preencher o formulário de inscrição no local indicado. Não será cobrada taxa de inscrição. Provas do processo seletivo As provas objetivas serão realizadas provavelmente no dia 07 de fevereiro de 2021, no período matutino e vespertino, das 08h às 11h e das 14h às 17h, em locais a serem indicados posteriormente. As provas objetivas terão duração de 03 horas, contadas a partir do momento em que todas as informações forem prestadas aos candidatos, e serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital. Além disso, haverá a etapa de prova de títulos, para os cargos de Professor, que irá pontuar os seguintes critérios: Títulos Pontuação Especialização 4,0 Mestrado 6,0 Doutorado 8,0 Edital e outras informações O processo seletivo terá prazo de validade de um ano, contados a partir de sua homologação, não podendo ser prorrogado. O edital n° 001/2021 de processo seletivo está disponível nos seguintes endereços: Site da Prefeitura de Matupá - MT;

Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso.

