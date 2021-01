Cidade 13/01/2021 06:08 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital Falsa médica é presa dentro de pronto atendimento em cidade de MT Falsa médica, identificada como S.C.O.E., foi presa na tarde desta terça-feira (12) enquanto atendia em uma unidade médica da cidade de Alto Paraguai (218 km a médio-norte de Cuiabá). Informações da Polícia Militar apontam que os agentes foram acionados por uma médica do Pronto Atendimento de Alto Paraguai que denunciou uma outra profissional por exercício ilegal da profissão. Na unidade de saúde, os agentes foram informados de que a suspeita estaria atuando como estagiária voluntária, mas que seria médica. Contudo, ao confrontar a suposta profissional sobre a profissão, a mulher admitiu que não tinha nenhuma formação na área e disse que havia mentido. Diante da situação, ela foi encaminhada à delegacia de Diamantino. Boletim de ocorrências foi registrado por exercício ilegal da profissão. A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Alto Paraguai e com o Conselho Regional de Medicina, mas não houve retorno até a publicação da matéria.

