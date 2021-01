Cidade 15/01/2021 04:51 SEMA concede licença ambiental para instalação da indústria de etanol de milho em Matupá Foto: Divulgação A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) concedeu licença ambiental para a instalação de uma indústria de etanol de milho em Matupá, a 700 quilômetros de Cuiabá. A licença foi entregue nesta quinta-feira (07), na Prefeitura, pelo Prefeito Municipal Fernando Zafonato com a presença do Vice-Prefeito Bruno Mena, do Diretor da empresa Maracajá Bioenergia, Cleocélio Assis Moraes e F.O. Acionistas da EngesanMayseOnohara e Antônio Figueiredo Netto, responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento. De acordo com o projeto, deve gerar mais de 800 empregos diretos e milhares mais indiretos na fase de construção, além de um investimento privado de R $ 250 milhões. A empresa 'Maracajá Bioenergia' se instalará a 5 km do centro da cidade em direção a Guarantã do Norte, em uma área de 400 mil metros. A indústria vai processar 750 toneladas de milho por dia, produzir 323 mil litros de etanol, 225 toneladas de DDGS para ração animal, além de gerar 10 MWH de energia. A indústria vai processar 750 toneladas de milho por dia, produzir 323 mil litros de etanol, 225 toneladas de DDGS para ração animal, além de gerar 10 MWH de energia. As negociações para a construção da usina da cidade começaram no início do ano de 2020, quando a empresa conversou com Valter Miotto, então prefeito, sobre a intenção de se instalar na cidade. Neste momento, a licença prévia é o ponto-chave do processo, pois garante à Maracajá Bioenergia o desenvolvimento do projeto. Para a emissão da licença, a SEMA verificou a viabilidade ambiental do setor. A licença foi emitida após comprovação e garantia de que a instalação da indústria de etanol de milho não causará danos ambientais. Em 2020 a Maracajá Bioenergia firmou algumas parcerias importantes: além da F.O. A Engesan para o licenciamento ambiental, se separou da empresa americana LUCAS E3, para fornecer a tecnologia de processo, também com a BTZ Tecnologia, responsável pelo layout e CAPEX, e com a Datagro, pela estruturação financeira.

