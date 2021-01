Cidade 15/01/2021 08:48 PM prende cinco suspeitos de sequestro, tentativa de homicídio em Aripuanã Policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar de Aripuanã (a 563km de Cuiabá) prenderam quatro adultos, entre eles duas mulheres, e apreenderam um adolescente de 17 anos por sequestro seguido de tentativa de homicídio e roubo de um caminhão. As prisões ocorreram na madrugada do dia 13, porém os crimes foram em datas distintas. O sequestro e a tentativa de homicídio haviam ocorrido horas antes das prisões, a margem de um rio perto da ‘Estrada da Salvação’, a cerca de 7km do perímetro urbano. Já o roubo do caminhão, em Alta Floresta, ocorreu no dia 11. Os policiais estavam fazendo rondas próximo da rodoviária quando foram abordados por um rapaz de 23 anos. Ele relatou que havia acabado de ser libertado de um sequestro no qual tinha sido obrigado a levar os suspeitos até a casa de seu pai. Disse que ele e o pai, principal alvo dos criminosos, foram levados para uma área rural. Na margem de um rio, o pai foi baleado, enquanto ele ficou dentro do carro, com pés e mãos amarrados, mas de onde estava ouviu os tiros. Libertado na cidade horas depois, o filho pediu socorro e a PM foi até o local indicado, a margem do rio, onde encontraram a vítima com tiros na cabeça e costa, porém ainda com vida. Após assegurar socorro e assistência médica à vítima, os policiais passaram às buscas aos suspeitos com as informações sobre o modelo e características do carro usado no sequestro, um Fiat Uno. Em um bar da área central de Aripuanã o carro foi visto e o primeiro suspeito preso, um homem de 26 anos. A ação policial se estendeu por horas. Com a prisão do segundo suspeito, um adolescente de 17, a PM chegou à arma do crime, um revólver 38, e ao dono da arma, um homem de 27 anos. Questionados sobre a motivação do crime, os suspeitos disseram que a esposa da vítima, uma mulher de 19, teria dito que era traída, agredida e estava sofrendo ameaças de morte. E ainda, que o marido baleado teria abusado da irmã dela quando era adolescente. De acordo com a narrativa dos policiais, as duas mulheres negaram envolvimento no crime, mas admitiram os relatos de violência feitos aos suspeitos. Também disseram aos policiais que os presos podem ter “tomado as dores” delas. Ambas foram conduzidas à delegacia. Ao final das diligências os policiais militares ainda recuperaram um caminhão que os suspeitos haviam roubado em Alta Floresta, no dia 11 deste mês. O veículo estava escondido em uma área rural a 18km de Aripuanã com o eixo quebrado, sem a bateria e os pneus. Os suspeitos, a arma e o veículos ficaram à disposição da Delegacia de Polícia Civil de Aripuanã para medidas legais complementares.

