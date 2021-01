Cidade 15/01/2021 10:21 Nexa busca profissionais em Aripuanã As oportunidades são para diferentes áreas para implantação do empreendimento A Nexa está contratando colaboradores para atuarem em cinco áreas profissionais, sendo elas: Auxiliar de Operações; Operador(a) de caminhão; Auxiliar de Sondagem; Operador(a) de sondagem e Operador(a) Plataforma/ Manipulador Telescópico. Requisitos: Para concorrer à vaga, o candidato deve residir em Aripuanã, ter Ensino Médio completo, possuir carteira de habilitação na categoria entre B e E. Deseja-se experiência na operação de equipamentos. A função de Auxiliar de Sondagem não necessita de habilitação, porém, é necessário possuir experiência na função. Os candidatos interessados podem deixar o currículo no escritório da Nexa, localizado na Avenida Dois de dezembro, 407 – Centro, de segunda a sexta-feira, entre 08h e 17h, ou acessar o site do empreendimento www.projetoaripuana.com.br/empregos

