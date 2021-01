Cidade 15/01/2021 17:19 Redação I Nativa News Covid-19: Prefeitura de Paranaíta suspende eventos públicos e privados Foto: Divulgação I Assessoria A Prefeitura Municipal de Paranaíta, emitiu um decreto, na quinta-feira (14), em que suspende os eventos público ou privado, o decreto do Nº. 083/2021, englobando qualquer atividade que gere aglomerações de pessoas, como eventos festivos, esportivos e culturais a utilização de campos de futebol e quadras esportivas de natureza pública ou privada, durante a vigência deste decreto. Entre os pontos que levaram o município a decretar a suspensão dos eventos, também está a divulgação da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) sobre o Boletim Informativo n° 312 com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. O documento mostra (a partir da página 9) que o único município do Estado que configura na classificação com risco “alto” para o novo coronavírus é Paranaíta. O sistema de classificação que aponta o nível de risco é definido por cores: muito alto (vermelho), alto (laranja), moderado (amarelo) e baixo (verde). De acordo com a definição dos riscos, é necessária a adoção de medidas restritivas para o controle da propagação do coronavírus nas cidades. Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, e os resultados são divulgados nos Boletins Informativos da SES. Na prática, o decreto do município não fecha estabelecimentos comerciais, mas restringe as potenciais aglomerações. Confira o decreto:download decreto_083__2021____altera_132_2020___atividades_comercio___1401.pdf .

