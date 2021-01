Cidade 16/01/2021 06:28 Alcione dos Anjos/TJMT COVID-19: Cartório de Carlinda suspende atendimento presencial Foto: Reprodução O Cartório de Paz e Notas de Carlinda será fechado temporariamente, a medida foi implantada ontem, sexta-feira (15) e as atividades serão realizadas em regime de teletrabalho. A determinação é da juíza Milena Ramos de Lima e Souza Paro, diretora do Foro da Comarca de Alta Floresta, que jurisdiciona o município e consta na Portaria n. 02/2021. A magistrada tomou a decisão depois de receber Ofício 004/2021, assinado pelo tabelião interino do cartório, Hudson Oliveira Ribeiro Júnior, que comunica que todas as colaboradoras da serventia extrajudicial apresentam sintomas referentes ao coronavírus (Covid-19) e aguardam resultado do exame. Apenas o tabelião e uma colaboradora, que está gestante e em home office, não estão com sintomas da doença Para determinar as medidas a serem adotadas, a juíza levou em consideração os pedidos feitos pelo cartório, a Portaria n. 96/2020 da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-MT), que possibilita ao juiz corregedor permanente da comarca autorizar a suspensão do expediente ou fechamento das serventias extrajudiciais sob sua jurisdição, normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e os protocolos de prevenção ao Covid-19. O cartório deve permanecer fechado até que saiam os resultados dos exames realizados pelas colaboradoras, enquanto isso o atendimento remoto deverá seguir sendo feito pelo tabelião interino e a colaboradora que não apresentou os sintomas da doença. O atendimento aos usuários ocorrerá pelos celulares (66) 99252-3454 (Plantão); (66) 98444-0508 (Hudson Ribeiro); (66) 98410-0355 (Renatiele da Costa); (66) 98432-9759 (Karine Zanon) e/ou e-mail: cartoriocarlinda@hotmail.com; cei-anoregmt.com.br. Confira AQUI a portaria.

