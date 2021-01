Cidade 18/01/2021 09:17 Lucas Rodrigues Secom-MT Governador afirma que vacinas chegam em Mato Grosso ainda nesta segunda-feira (18) Foto: Secom/MT O governador Mauro Mendes afirmou que as vacinas contra a covid-19 chegam em Mato Grosso ainda nesta segunda-feira (18.01).

Mauro Mendes esteve reunido nesta manhã com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e demais governadores, para discutir a distribuição dos imunizantes.

A reunião ocorreu no Centro de Distribuição de Medicamentos do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), local onde as vacinas estão armazenadas.

"A vacina chega ainda hoje e estaremos distribuindo para os municípios em tempo recorde", explicou.

Conforme o governador, neste primeiro momento chegarão 65,7 mil doses da vacina, que atenderão primeiro os grupos prioritários, a exemplo dos profissionais da saúde.

"Essa quantidade foi distribuída proporcionalmente aos estados. Agradec¸o o trabalho do nosso secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, assim como de toda a equipe da Saúde", pontuou.

O secretário Gilberto Figueiredo explicou que toda a logística de distribuição do imunizante já está pronta.

"Assim que a vacina chegar, vamos distribuir rapidamente para fazer chegar a todos os postos de vacinação", disse.

Cronograma

De acordo com o governador, nos próximos dias deverão chegar mais doses de vacinas a Mato Grosso, dentro do Plano Nacional de Imunização, para imunizar toda a população.

"O Governo Federal centralizou a aquisição de vacinas. Tentamos comprar direto por Mato Grosso, mas recebemos uma negativa. Estamos conversando com outros laboratórios, mas é muito difícil, então vamos seguir o Plano Nacional de Imunização", relatou.

Apesar de as vacinas estarem chegando gradualmente, Mauro Mendes reforçou a importância de continuar a tomar as medidas de segurança contra a transmissão do vírus.

"Vamos manter as medidas farmacológicas, porque elas são importantes e podem salvar a vida de muitos mato-grossenses", concluiu.

Voltar + Cidade