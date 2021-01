Cidade 18/01/2021 16:41 Nativa News com Assessoria de Comunicação Alta Floresta: Secretário de Fazenda e ex-diretor de finanças esclarecem sobre recursos de 28 milhões Aconteceu na manhã do dia 11 de janeiro, segunda-feira, no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Alta Floresta uma reunião com o objetivo de esclarecer informações divulgadas por alguns veículos de imprensa sobre os recursos deixados na conta da prefeitura. A reunião contou com a presença do secretário de fazenda, Paulo Moreira, do ex-diretor de finanças, Creomar Batista Camilo, do ex-prefeito Asiel Bezerra de Araújo, e dos vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), presidente da Câmara Municipal, Claudinei de Souza Jesus (MDB), Francisco Ailton (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos). Paulo Moreira explicou que disse ao repórter que a prefeitura tinha disponível em caixa mais de R$ 10 milhões e o restante do recurso, que fecharia o montante de R$ 28 milhões anunciados pelo ex-prefeito seria recurso carimbado, ou seja, vinculado para gastos específicos. “Nós recebemos a prefeitura com os R$ 10 milhões em caixa mais o restante do dinheiro, que já tem as despesas certas, de pastas certas para serem pagas”, afirmou o Paulo Moreira. LEIA: MATEMATICA: Secretário de Finanças afirma que não ficaram R$ 28 milhões nas contas da prefeitura de Alta Floresta Creomar Camilo apresentou um resumo das disponibilidades de caixa e restos a pagar até o dia 31 de dezembro de 2020 e explicou que na verdade a Prefeitura de Alta Floresta foi entregue com R$ 34.223.694,62 (trinta e quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos). Conforme o demonstrativo apresentado pelo ex-diretor de finanças, na conta movimento ficou R$ 15.553.938,95 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos). Nesta conta, segundo ele, está o valor disponível para gastos diversos dos saldos da prefeitura e das secretarias de saúde e educação, que inclusive poderia ser utilizado para pagamento dos restos a pagar. De acordo com Camilo, dos recursos vinculados ficaram R$ 18.669.755,67 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), sendo R$ 6.688.082,61 (seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, oitenta e dois reais e sessenta um centavos) da Prefeitura; R$ 3.874.408,76 (três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e setenta e seis centavos) da Secretaria de Educação; R$ 7.361.687,74 (sete milhões, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) da Secretaria Municipal de Saúde e R$ 745.576,56 (setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) da Secretaria Municipal de Assistência Social. “Acho que houve um equívoco em editar essa matéria que colocou de forma deturpada”, afirmou Camilo ao confirmar que até o dia 31 de dezembro de 2020 foi paga a folha salarial do mês, o 13º salário dos funcionários e a rescisão dos contratados e comissionados. Restos a pagar – Creomar Camilo explicou ainda que ficaram restos a pagar num montante de R$ 7.280.776,29 (sete milhões, duzentos e oitenta mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos). No entanto, ficou na conta da prefeitura mais de R$ 15 milhões de recursos ordinários que poderia ser utilizado para pagamento dessas despesas. Clique aqui para baixar o resumo das disponibilidades de caixa da Prefeitura de Alta Floresta até 31 de dezembro de 2020.

