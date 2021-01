Cidade 19/01/2021 14:13 ON-LINE: Seduc abre inscrições para escolha de diretores em 70 escolas Termina nesta terça-feira (19.01) o prazo para inscrições para designação de profissionais da educação básica para a função de Diretor em 70 unidades escolares da rede estadual de ensino de Mato Grosso que não tiveram candidatos inscritos ou classificados no processo seletivo. Segundo a superintendente de Relacionamento Escolar da Seduc, Alcimária Ataídes Costa, o importante é que todas as unidades escolares sem diretor busquem fazer as inscrições online. É preciso ter atenção para fazer a inscrição na unidade escolar conforme o anexo ao final da Portaria 27/2021 da Seduc. “O processo de designação dos diretores escolares para as unidades que não contam com os diretores está tudo detalhado na portaria 27/2021 da Seduc que explica os documentos que precisam ser anexados na inscrição online. Haverá um período de análise das inscrições, homologação e posse”, assinala. Conforme a portaria, as inscrições devem ser feitas por um formulário eletrônico. Entre os requisitos para o exercício da função, o integrante do quadro dos profissionais da educação básica deve ser ocupante de cargo efetivo, mesmo em estágio probatório, ser habilitado em licenciatura plena, não ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar. É vedada a participação, no processo de designação, o profissional que possua outro vínculo, municipal, federal ou privado, e tenha sido suspenso, dispensado, destituído ou exonerado do exercício da função, em decorrência de processo administrativo disciplinar, nos últimos cinco anos. Conforme o cronograma da portaria, entre os dias 20 e 25 de janeiro será feita a análise dos documentos, homologação pelo secretário de Estado de Educação, Alan Porto, e envio da carta de apresentação à Assessoria Pedagógica. A posse dos servidores na função de diretor na unidade escolar está marcada para o dia 26 de janeiro.

