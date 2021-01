Cidade 19/01/2021 14:43 Assessoria de Comunicação Alta Floresta: Vereador cobra retirada de galho de árvore que está atrapalhando a visibilidade do trânsito Foto: Assessoria de Comunicação O vereador Adelson da Silva Rezende (PDT) cobrou da Secretaria Municipal de Infraestrutura a retirada de um grande galho de árvore na Rua E, esquina com a Rua E-2, no Setor E, na região central de Alta Floresta. O galho se desprendeu da árvore devido aos fortes ventos e as chuvas que caíram nos últimos dias em Alta Floresta ficando parte sobre a calçada e parte sobre a rua dificultando a visibilidade dos condutores de veículos, principalmente para quem faz a conversão para adentrar na Rua E. “Enviamos mensagem e imagens para o Secretário Roberto Patel a fim de agilizar a remoção do referido galho de árvore”, explicou o vereador.

