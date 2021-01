Cidade 19/01/2021 15:21 Governo de Mato Grosso entrega 250 viaturas na próxima sexta-feira (22) - Foto por: Tchélo Figueiredo - SECOM/MT O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), entrega nesta sexta-feira (22.01) 250 viaturas às forças de segurança de Mato Grosso. A cerimônia de entrega, que contará com o governador Mauro Mendes, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante e demais chefes das forças, está programada para acontecer às 16h30, na Arena Pantanal. A entrega faz parte do Programa Mais MT, que prevê uma série de investimentos, sendo R$ 766 milhões somente em segurança pública. Além de modernizar a frota, dando melhores condições de trabalho aos servidores que estão na ponta, o novo contrato de locação vai gerar uma economia de mais de R$ 17 milhões. O contrato de prestação de serviço atual está orçado em R$ 26,8 milhões pelo período de 30 meses. Já o contrato anterior previa pelo mesmo período e quantidade de veículos o montante de R$ 43,8 milhões. As 250 viaturas serão distribuídas pelas seguintes forças de segurança: Polícia Militar, com 109 viaturas; Polícia Judiciária Civil (PJC), com 102 viaturas; Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) com 17 veículos; Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), com 12 viaturas; Corpo de Bombeiros Militar (CBM), com cinco viaturas e Sistema Socioeducativo, com mais cinco veículos.

