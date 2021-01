Cidade 19/01/2021 16:11 Só Notícias Prefeito prevê começar nesta 4ª feira vacinação contra Covid em Alta Floresta foto: assessoria/arquivo) O prefeito de Alta Floresta (314 quilômetros de Sinop), Chico Gamba (PSDB) afirmou, há pouco, em entrevista, ao Só Notícias, que as doses da vacina contra Covid-19 devem chegar ainda hoje. Por conta disso, já foi definido as estratégias necessárias com a secretaria municipal de Saúde para começar nesta quarta-feira pela manhã a imunização das pessoas que fazem parte do grupo de risco. “A nossa parte deve chegar hoje e nesta quarta-feira já iniciaremos a aplicação. É algo muito importante para o momento principalmente para os profissionais que trabalham no enfrentamento da doença. Vacinando, já se reduz o risco com a segunda dose e essas pessoas poderão trabalhar com mais segurança. Vindo outra remessa, vamos imunizando as pessoas com mais risco”, disse Gamba. De acordo com detalhamento da secretaria estadual de Saúde, Alta Floresta receberá 1.245. Dessas, 875 são para trabalhadores da Saúde do município, 324 profissionais do Estado, 41 (5%) para pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e 4 (5%) pessoas com deficiência. Conforme Só Notícias já informou, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum receberão 6.730 doses da vacina contra o Coronavírus, referente a primeira remessa. Já Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Matupá receberão 1.252 vacinas contra à Covid. O ministério da Saúde enviou para Mato Grosso mais de 60 mil doses.

