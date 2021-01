Cidade 19/01/2021 19:36 Veja quantas doses de vacina cada município na região de Alta Floresta irá receber Conforme definido em Resolução da CIB, os municípios serão os responsáveis pelo armazenamento e aplicação das vacinas Foto: Divulgação A Comissão Intergestores Bipartite do Estado (CIB) definiu o critério de distribuição das 126.160 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos 141 municípios de Mato Grosso. A Minuta de Resolução CIB será publicada nesta quarta-feira (20.01) no Diário Oficial do Estado e deverá ser seguida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), de acordo com as prioridades estipuladas pelo Ministério da Saúde. A CIB é composta por membros do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde e da SES. Dentre os grupos prioritários, estão os trabalhadores da saúde – como vacinadores da Atenção Básica, profissionais dos hospitais pactuados no Plano de Contingência Estadual de enfretamento à Covid-19, trabalhadores de institutos de longa permanência para idosos –, indígenas que vivem em aldeias, pessoas idosas acima de 60 anos e pessoas com deficiência que vivem em asilos e/ou instituição psiquiátricas. Após a distribuição, as vacinas deverão ser armazenadas pelos municípios, respeitando as condições de armazenamento estabelecidas pela fabricante e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e com o apoio da segurança pública. Veja quantas doses cada município da região de Alta Floresta vai receber. ALTA FLORESTA 1.245 Apiacás 117 Carlinda 140 Nova Bandeirantes 108 Nova Monte Verde 103 Paranaíta 110

Veja também sobre Dose de vacina Covid-19 Alta Floresta Carlinda Paranaita Nova Monte Verde Nova Bandeirantes Apiacas Voltar + Cidade