VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: Delegacia de Colíder terá Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher

Espaço está sendo preparado para ofertar melhor atendimento às vítimas e conta com apoio da sociedade e Conseg do município

A Polícia Civil do município de Colíder (650 km ao norte de Cuiabá) está preparando um espaço na unidade para abrigar o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, vítima de violência sexual, doméstica e familiar.

Em fase final de organização estrutural e instalação, a previsão é que o novo ambiente seja inaugurado no próximo mês ofertando um espaço acolhedor às vítimas.

A reforma inclui a troca de piso e pintura, novas mobílias e brinquedos que serão disponibilizados para entreter as crianças acompanhadas das mães.

Conforme a delegada de Colíder, Paula Gomes Araújo, a preparação do novo ambiente conta com apoio da comunidade sociedade organizada que está contribuindo com a reforma, além do apoio do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) que disponibilizou recurso para a pintura do espaço.

“Através de parcerias, a Polícia Civil de Colíder conseguiu toda a mobília necessária para o espaço, como móveis e computadores, bem como iremos buscar junto com a Prefeitura Municipal a possibilidade de disponibilizar uma psicóloga para contribuir com os trabalhos que serão desenvolvidos no setor especializado”, destacou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, com a inauguração do Núcleo de Atendimento à Mulher, a Polícia Civil ofertará um ambiente com maior privacidade para as vítimas de violência. "Sendo um dos principais objetivos é que essas mulheres se sintam mais seguras para procurar a delegacia e possam relatar qualquer tipo de violência que estejam passando na certeza que poderão contar com um apoio especializado e maior orientação jurídica", acrescentou Paula Araújo.