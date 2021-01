Cidade 28/01/2021 07:09 COMUNICADO: Politec não recolhe valor de taxa para emissão de RG A Politec esclarece que não faz o recolhimento de taxas para a emissão do RG nos postos de identificação. O pagamento deve ser feito diretamente no correspondente bancário através de boleto emitido no Portal da Segurança, na guia “Taxa de Segurança Pública”, ou pelo site da Politec. Atendimentos No ano de 2020, a Perícia Oficial e Identificação Técnica emitiu 159.267 documentos de identidade, entre cédulas e cartões de identidade. Em média, são recebidos diariamente cerca de 900 processos de solicitações de documentos de identidade para análise. Devido às restrições impostas pela pandemia, como o fechamento dos postos de atendimento na capital e nos municípios do interior com risco alto e muito alto de contágio do coronavírus, houve uma redução de 36% no número de emissões de RG em comparação a 2019, quando foram emitidos 251.826 RGs. Nos municípios que contam com unidades do Ganha Tempo, o atendimento para a emissão do RG é feito por meio de agendamento no site da unidade.

