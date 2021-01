Cidade 28/01/2021 11:41 Lorrana Carvalho | Sefaz/MT Salário dos servidores estaduais será pago nesta sexta (29) Foto: Divulgação Os salários referente ao mês de janeiro dos servidores públicos estaduais estarão nas respectivas contas nesta sexta-feira (29.01), conforme calendário divulgado essa semana pelo Governo de Mato Grosso. A folha soma o valor de R$ 466.482.825,16 e inclui servidores ativos, inativos e pensionistas. A exemplo dos meses anteriores, a remuneração será paga dentro do mês trabalhado. Esse é um compromisso que vem sendo cumprido pelo Governo do Estado e resultado do esforço da atual gestão que adotou medidas que possibilitaram o equilíbrio fiscal e financeiro. “O pagamento do salário no último dia útil de cada mês foi um esforço empenhado pelo Governo que adotou medidas de controle do gasto público necessárias para que pudéssemos chegar a esse momento. Esse é um compromisso do governador Mauro Mendes que vamos manter no decorrer de 2021 em respeito ao funcionalismo público”, comenta o secretário de Fazenda, Rogério Gallo. De acordo com dados da Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, da Sefaz, a folha liquida de janeiro soma o valor de R$ 466.482.825,16, sendo R$ 290.476.833,50 destinados ao pagamento de servidores ativos e R$ 176.005.991,66 para aposentados e pensionistas. Receberão salários e proventos 95.003 pessoas. São 55.004 servidores ativos das administrações direta e indireta; enquanto inativos e pensionistas somam 39.999. Calendário de pagamento Durante a semana, o governador Mauro Mendes divulgou o calendário de pagamento do salário e do 13º salário dos servidores do Poder Executivo. O salário será pago nos dias determinados e dentro do mês trabalhado, conforme vem sendo realizado desde o mês de setembro de 2020. Já o 13º salário dos servidores efetivos será pago em duas parcelas (junho e dezembro) e o dos comissionados em parcela única, em dezembro. Confira as datas:

