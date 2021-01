Cidade 29/01/2021 05:42 MT - Forças de segurança trabalham em buscas por homem desaparecido em região de floresta Uma ação conjunta das forças de segurança da região norte realizou buscas nesta quinta-feira (28.01) em uma extensa área de mata, em União do Sul (719 km ao norte de Cuiabá), por um morador do município que está desaparecido há mais de dois meses na floresta. Equipes da Delegacia da Polícia Civil de Cláudia, auxiliadas por bombeiros militares de Sinop e uma aeronave da unidade do Centro Integrado de Operações Aéreas do Estado (Ciopaer) de Sorriso fizeram as buscas por Antônio Carvalho dos Santos, 68 anos. A família procurou a Delegacia de Cláudia na segunda-feira (25) e informou que a vítima estava há muito tempo sem dar notícias. Segundo os familiares, Antônio trabalha com extração de madeira e ficava longos períodos no mato, sem contato com a família. A Polícia Civil de Cláudia levantou informações para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e equipes foram deslocadas para região de mata em União do Sul. Para as buscas por terra, as equipes do Corpo de Bombeiros contam com o auxílio de um cão farejador. Além disso, foi solicitado o apoio de uma aeronave do Ciopaer para indicar possíveis pontos a serem seguidos pelas equipes que fazem as incursões pela mata. A Polícia Civil continuará as buscas na região até que a vítima seja localizada e o desaparecimento esclarecido.

