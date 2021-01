Cidade 30/01/2021 07:34 PM prende suspeito por esfaquear vítima em Alta Floresta A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil. Foto: Divulgação Nesta sexta- feira (29.01) a Polícia Militar prendeu um homem de 61 anos por homicídio doloso tentado, em Alta Floresta. O suspeito teria esfaqueado um homem no abdômen e no tórax. A vítima ferida foi encaminhada ao Hospital Regional. Os policiais foram acionados via 190, por volta das seis horas da manhã, para atender uma ocorrência de vias de fato, no bairro Setor D. No local, a PM encontrou a vítima no chão ferida possivelmente por arma branca. De imediato, a equipe chamou a ambulância do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) para atender o homem, que foi encaminhado ao Hospital Regional. Durante o atendimento, os policiais foram informados que a vítima e mais um homem estavam embriagados quando iniciaram uma discussão, vindo as vias de fato, quando a vítima foi esfaqueada pelo homem. O suspeito foi identificado, preso em flagrante e conduzido à delegacia. Segundo a equipe do Hospital Regional que atendeu a vítima, o homem sofreu três perfurações por arma branca, que atingiram o abdômen e o tórax; além de vários cortes nos braços. A vítima deu entrada na unidade de saúde inconsciente e permanece sob cuidados médicos. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

