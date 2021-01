Casal apontado como líder do tráfico em Japuranã é detido durante Operação em Nova Bandeirantes

Casal coordenador de tráfico é preso durante “Operação Integrada - Zona Rural I” no distrito Japuranã, de Nova Bandeirantes. A prisão aconteceu neste sábado (30) após levantamento da Polícia Judiciária Civil, equipe de Força Tática da Polícia Militar se deslocou para cumprimento de mandado de busca e apreensão.

O homem de 49 anos e a mulher de 45 anos, foram denunciados pela prática de tráfico de drogas naquele distrito, o casal fazia o transporte do produto em um veículo GM Agile. Em deslocamento o veículo onde estava o casal foi abordado junto com uma quantidade considerável de entorpecente e dinheiro.

Conforme registro da Polícia Militar, o entorpecente foi encontrado e aprendido parte dentro de um forno em uma das casas do casal e outra parte dentro do carro. As informações colhidas no distrito e com a Polícia Judiciária Civil, o conduzido que tinha apelido de "Fagulho" coordenava ações de tráfico de drogas e furtos no distrito, e quem supostamente abastecia com drogas o município de Nova Bandeirantes.

Além do tráfico de drogas, constatou-se que o conduzido incorreu no crime de receptação, pois com ele foi apreendido uma TV de 43', o qual declarou ter comprado de um terceiro há um tempo atrás por 350 reais. Diante os fatos o casal e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia para as devidas providências.