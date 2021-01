Cidade 31/01/2021 16:16 Eliza Gund I Nativa News Operação Integrada é realizada em Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes 9º Comando Regional da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros Militar, desencadeou a “Operação Integrada - Zona Rural I”, com patrulhamento nas áreas urbanas e rurais dos municípios de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes e ainda o distrito de Japuranã (Nova Bandeirantes). No sábado (30) a ação integrada das três instituições, contou com 11 policiais e 2 bombeiros, realizando o cumprimento de mandado de busca em duas residências no município de Nova Bandeirantes, sendo apreendido em uma delas, uma porção análoga a entorpecente e ainda R$ 693,00 em dinheiro. As instituições continuam em diligências em busca de mais envolvidos no crime de tráfico de drogas no município e região. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar continua com fiscalizações nos estabelecimentos comerciais dos municípios onde a operação segue.

