Cidade 03/02/2021 06:50 Sabrina Dacann/Assessoria Prefeito de Colíder se reúne com produtores para discutir pedido de isenção em pedágio da MT-320 Foto: Cleiton Rodrigues Prefeito maninho juntamente com vereador Marcelo Canova e Luiz Fiscal se reuniram com moradores da comunidade rural da cidade de Colíder, para tratar das atuais condições do pedágio na MT- 320. Foram instaladas três praças de pedágio. Uma delas na MT-320, nas proximidades de Colíder, km 14,7 e outra também na MT-320, Km 59,8, em Nova Canaã do Norte e a terceira na MT-208, no município de Alta Floresta. Na área próxima a Colíder praça de Pedágio na MT-320, no Km 14,7 moram aproximadamente 80 famílias, que se deslocam todos os dias até a cidade para trabalhar. Alguns produtores, fruticultores, feirantes fazem essa rota mais de uma vez ao dia pois moram em uma área rural muito próxima ao pedágio. E todas as vezes que passam tem que pagar uma taxa de R$ 8,60 para automóvel / caminhonete / furgão e R$ 4,30 para motos. O prefeito Hemerson Máximo (Maninho) e os vereadores Marcelo Canova e Luiz Fiscal estão em negociação com a concessionária para conseguir a isenção dessa taxa alguns quilometros a frente da praça de pedágio MT - 320 e assim tentar sanar essa dificuldade dos moradores. “O meu compromisso é fazer sempre o melhor para nossa comunidade” disse o prefeito. Por isso, ele incentiva promover cada vez mais audiências públicas para estar sempre a par das necessidades da comunidade.

Voltar + Cidade