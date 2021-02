Cidade 03/02/2021 09:59 Maricelle Lima Vieira | PMMT SINOP: PM prende dupla com 300 quilos de maconha avaliada em R$ 750 mil Foto: Divulgação Policiais do 11º BPM de Sinop (a 500 km de Cuiabá) prenderam na noite desta terça-feira (02.02), dois homens membros de uma organização criminosa com 300 quilos de maconha avaliada em R$ 750 mil. Na ação, foram tiradas de circulação 278 tabletes de maconha. Denúncias apontavam a chácara de um homem como depósito de uma grande quantidade de entorpecente. Descrevia que ele seria o chefe do grupo. A informação descrevia seu braço direito, um suspeito que dirigia uma caminhonete GM S10 preta. Via disque-denúncia mais uma informação descrevia um carregamento de droga de 50 quilos que seria deixada em uma casa. Em campana, os policiais perceberam dois homens chegando ao imóvel e retirando uma caixa de papelão. Devido à certeza de um flagrante delito, foi iniciado o procedimento de abordagem. Nesse momento, a dupla pesava a droga e foi rendida. Um dos criminosos confirmou que a droga seria do chefe da organização criminosa. O outro alegou ser gerente de uma boca de fumo e iria fazer a entrega em vários pontos da cidade. Eles levaram os policiais até a chácara onde estavam 228 tabletes de maconha, duas balanças, rolo de plástico filme e dinheiro.

