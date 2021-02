Cidade 03/02/2021 15:40 AUMENTO DE CASOS: Cuiabá decreta situação de emergência por causa da pandemia Divulgação O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), decretou nesta quarta-feira (3) situação de emergência na Capital por causa da pandemia da covid-19. Segundo o documento, o município permanecerá em situação de emergência enquanto durar a declaração de emergência em saúde pública da Organização Mundial da Saúde. Apesar do decreto, o documento não explica que medidas serão tomadas pela prefeitura durante o estado de emergência. Ainda serão publicados novos decretos com ações específicas para aumentar a fiscalização e também agilizar a compra de insumos destinados ao combate da covid-19. Entre os fatos que levaram o prefeito a tomar essa decisão está o aumento dos casos da doença em Cuiabá. Já são mais de 47,3 mil pessoas diagnosticadas com covid-19 e 1.341 mortes em decorrência da doença. “Cuiabá sempre manteve medidas duras, mas necessárias para salvar e preservar vidas e é de conhecimento de todos que o perigo ainda é real. A pandemia não acabou e é preciso que todos nós continuemos a respeitar as medidas de biossegurança, o distanciamento social. A mudança de comportamento deve existir em respeito a todos os que amamos”, argumentou o prefeito. (Com informações da assessoria)

