Cidade 05/02/2021 06:41 Livia Rabani | Desenvolve MT Desenvolve MT libera novas linhas de crédito para empresas do trade turístico Recursos para financiamento atendem demanda aplicada ao Fungetur Os micro e pequenos empresários que atuam no trade turístico de Mato Grosso já podem se cadastrar para obter financiamentos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur). A linha de crédito integra as ações previstas pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT para 2021. Os investimentos previstos para o setor neste ano são de R$ 17 milhões. O Fungetur se destina a prestadores de serviços inscritos no Cadastro dos prestadores de serviço do turismo (Cadastur) e pode ser usado em projetos de obra civil, capital de giro e na aquisição de máquinas, equipamentos e veículos utilitários. A linha de crédito é repassada pelo Ministério do Turismo e é voltada para micro e pequenos empresários que atuam nos ramos de hotelaria, gastronomia, eventos, serviços, receptivos e transportes que possuem registro no Cadastur. O cadastro pode ser feito no site do Ministério do Turismo pelo link https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar sem custo ao empreendedor. Proprietário da Naturalis, empresa que oferece alimentação saudável há 13 anos em Rondonópolis (210 quilômetros de Cuiabá), Alexandre Galvani é um dos beneficiários do crédito da Desenvolve MT nesse período. O empresário conta que descobriu a Agência por meio de um grupo de empresários e foi em busca do capital de giro para manter seu negócio aberto durante a pandemia. “Muitos me diziam que não seria possível conseguir o financiamento, mas eu acreditei, fui atrás da documentação e deu certo. Estou muito satisfeito e já penso em novos negócios para o futuro”, disse. Assim como Alexandre, mais seis empresários já se beneficiaram com R$ 469 mil em linhas de crédito destinadas aos empreendedores do turismo no mês de janeiro. Conheça as condições de taxa, prazo e carência da linha Fungetur Finalidade Valor Prazo de Carência Prazo Total Taxa de Juros Informações OBRA CIVIL até R$ 1milhão Até 24 meses Até 72 meses 5,00% a.a. +SELIC Saiba mais Solicite seu crédito Finalidade Valor Prazo de Carência Prazo Total Taxa de Juros Informações BENS até R$ 1 milhão Até 12 meses Até 60 meses 5,00% a.a. +SELIC Saiba mais Solicite seu crédito Finalidade Valor Prazo de Carência Prazo Total Taxa de Juros Informações GIRO até R$ 100 mil Até 12 meses Até 48 meses 5,00% a.a. +SELIC Saiba mais Solicite seu crédito Finalidade Valor Prazo de Carência Prazo Total Taxa de Juros Informações VEÍCULO UTILITÁRIO até R$ 1milhão Até 03 meses Até 60 meses 5,00% a.a. +SELIC Saiba mais Solicite seu crédito O que pode ser financiado - Obra civil: para implantação do negócio, modernização e reforma; - Bens: aquisição de bens e compra de máquinas e equipamentos; - Giro: capital de giro; - Veículos Utilitários.

