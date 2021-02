Cidade 05/02/2021 10:58 Giullya Franco IFMT divulga aprovados no Vestibular 2021/1 Matrículas serão feita de 5 a 8 de fevereiro. Instituto ofereceu mais de 500 vagas na seletiva. O Instituto Federa do Mato Grosso (IFMT) liberou na última quinta-feira, 4 de fevereiro, o resultado do Vestibular 2021/1. Veja o resultado Os aprovados deverão se matricular entre os dias 5 e 8 de fevereiro, de forma on-line. Por conta do período de pandemia, após o retorno das atividades presenciais haverá a conferência da documentação original. No dia 9 de fevereiro deve ser liberada a segunda chamada. Como foi a seletiva? O instituto ofereceu 511 vagas no vestibular, sendo 60% destinadas aos estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. A seleção foi realizada pela análise do histórico escolar dos dois primeiros anos do ensino médio. Foram avaliadas as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia. As oportunidades oferecidas são para os campi Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso, Várzea Grande, Diamantino, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra, além dos centros de referência de Jaciara e Campo Verde. Para mais informações acesse o Site do IFMT ou consulte o edital.

